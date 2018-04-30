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30 апреля 201815:25

Украинские военные крадут оружие и продают его преступникам

Комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Луганск" украинских вооруженных сил установила многочисленные случаи утраты и умышленных краж оружия украинскими военнослужащими с целью его продажи членам криминальных группировок. Информацию данной комиссии получила в свое распоряжение разведка провозглашенной Луганской народной республики, рассказал представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

С 29 апреля 2018 года в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады работала комиссия штаба ОТГ "Луганск", проверяя организацию учета и наличие вооружения и военной техники. Проверка проходила в связи с переформатированием так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины в операцию объединенных сил, передает ТАСС.

Теперь, по данным разведки ЛНР, командование украинских сил планирует провести кампанию по розыску дезертиров. Только в ОТГ "Луганск" их количество, по словам Марочко, достигло более 500 человек. Искать их будут с 1 по 31 мая.

Генпрокуратура Украины в начале апреля сообщала, что сотрудники правоохранительных органов в 2017 году открыли 468 уголовных дел по статье "Дезертирство". В 2016 году на Украине было возбуждено 430 таких уголовных дел.

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