ФИФА отобрала 13 видеоарбитров для работы на чемпионате мира

Судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) назвал 13 видеоарбитров, которые будут помогать судьям в поле во время чемпионата мира в России. Они представляют девять стран. Самое большое представительство получила Италия – три видеоарбитра.

В списке ФИФА оказались Массимилиано Иррати, Даниэле Орсато, Паоло Валери (все – Италия), Бастиан Данкерт, Феликс Цвайер (оба – Германия), Артур Диаш, Тиагу Мартинш (оба – Португалия), Абдулрахман Аль-Джассим (Катар), Мауро Вильяно (Аргентина), Хери Варгас (Боливия), Павел Гиль (Польша), Данни Маккели (Голландия) и Вилтон Сампайю (Бразилия), сообщает "Спорт-экспресс".

Напомним, что 16 марта 2018 года совет Международной федерации футбола одобрил применение системы видеоповторов (VAR) на чемпионате мира 2018 года, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.