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30 апреля 201815:43

Украинские полицейские ранили мужчину, бросившегося на них с топором. Видео

Youtube/Время новостей

Сотрудники полиции ранили мужчину с топором – инцидент, произошедший 29 апреля на улице Юности в Запорожье попал на видео.

 

Как сообщают местные СМИ, утром в минувшее воскресенье в скорую помощь поступил сигнал о мужчине с неадекватным поведением. Прибывшие на место медики не сумели самостоятельно справиться с пациентом и вызвали полицейских.

Стражи порядка надели на дебошира наручники после того как он повредил патрульный автомобиль, в которые его пытались усадить, однако после вмешательства матери задержанного, убедившей стражей порядка в том, что ее сын будет хорошо себя вести, "браслеты" сняли.

Мужчина воспользовался вновь обретенной свободой, ненадолго отлучился в дом и вскоре вернулся уже с топором, после чего кинулся на полицейских.

Стражи порядка произвели шесть выстрелов, две пули попали в цель, ранив буяна в ногу.

Пострадавший госпитализирован, по факту произошедшего проводится проверка.

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