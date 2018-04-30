"Динамо" и "Рубин" не смогли выявить победителя

Матчем в подмосковных Химках между столичным "Динамо" и казанским "Рубином" продолжился 28-й тур чемпионата России по футболу. "Бело-голубые" могли обойти команду Курбана Бердыева в турнирной таблице, если бы обыграли ее дома. Однако встреча завершилась нулевой ничьей.

Соперники так и не смогли поразить ворота друг друга. После 28 матчей у динамовцев стало 34 очка. Благодаря личным встречам они сумели обойти "Ростов" и теперь занимают 11-е место. "Рубин" остался на 9-й строчке, набрав 36 баллов.

В 29-м туре чемпионата РФПЛ "бело-голубые" 5 мая встретятся в гостях с "Тосно", а казанский клуб 7 мая примет дома "Уфу".