Москва: 7,5 тысячи сторонников Telegram провели митинг без грубых нарушений

Семь с половиной тысяч человек вышли на шествие в поддержку мессенджера Telegram в Москве. За порядком следили полиция и Росгвардия. Правонарушений и беспорядков не было.

Ранее московские власти согласовали шествие по улице Маши Порываевой и митинг на проспекте Академика Сахарова, передает РИА Новости.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы. Ранее владелец мессенджера Павел Дуров отказался передать ФСБ ключи шифрования. Роскомнадзор ссылается на террористическую угрозу в своей претензии: директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что питерский теракт 3 апреля 2017 года (погибли 15 человек) организовывался через Telegram.