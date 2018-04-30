Самый теплый день года в Москве может закончиться грозой

Самым теплым днем 2018 года стало 30 апреля в Москве. Воздух на ВДНХ прогрелся до 23,5 градуса. Но это тепло может смениться грозой. В московском регионе действует "желтый" уровень погодной опасности с усилением ветра до 17 метров в секунду.

В МЧС призвали москвичей и гостей российской столицы к внимательности и осторожности на улицах города, сообщает "Интерфакс". Особую опасность представляют именно порывы ветра, которые могут повалить деревья и плохо закрепленные конструкции.

Ночью температура понизится до 10 градусов, пройдет кратковременный дождь. Рекорд для 30 апреля в Москве был установлен в 1969 году – тогда воздух прогрелся в последний апрельский день до 24,7 градуса.

А самым теплым днем 2018 года до этого считалось 10 апреля. Воздух в российской столице прогревался до 21,1 градуса.

Прогноз Гидрометцентра России на ближайшие дни следующий: 1 мая температура в Москве будет 23-25 градусов, 2 мая — 24-26 градусов, а 4 мая ожидается новый рекорд — 27 градусов.