Наезд танка на человека во время фестиваля в Петербурге попал на видео

Три человека пострадали в результате инцидента, произошедшего днем 29 апреля во время проведения фестиваля "Боевая сталь" в Приморском районе Санкт-Петербурга – ЧП запечатлел на видео один из очевидцев.

Организаторы мероприятия устроили катание посетителей на репликах танков времен Великой Отечественной войны.

В ходе одной из таких проездок, несколько человек, находившихся на копии танка Т-60, не удержались и рухнули прямо перед ним в тот момент, когда танк начал спускаться с небольшой песчаной насыпи.

Подростки 10 и 15 лет отделались легкими ушибами, 32-летний мужчина, попавший под гусеницу, получил перелом ноги и ушиб грудной клетки.

Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего.