Теннисистка Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Праге

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом раунде турнира в Праге встречалась с Кариной Виттхефт из Германии. Соперницы провели на корте 1 час 20 минут. Россиянка оказалась сильнее в двух партиях, которые завершились с одинаковым счетом – 6:4, 6:4.

Вихлянцева сразится во втором раунде турнира с победителем пары Тереза Шмиткова – Петра Квитова. В опубликованном ранее рейтинге Женской теннисной ассоциации россиянка занимает 83-е место.