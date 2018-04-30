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Ситуация на Украине 53 минуты назад

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30 апреля 201816:50

Американцы отправили на Украину ПТРК Javelin

Фото: Министерство обороны США

Госдеп США подтвердил доставку противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину, передает "Радио Свобода". Об этом также сообщают источники из Украины и США, пожелавшие оставаться анонимными.

Ранее, в начале марта, Госдеп одобрил поставку вооружения Украине на сумму 47 миллионов долларов. Киев запросил у Вашингтона 210 ракет и 37 пусковых установок с расчетом, что две из них будут использоваться для запчастей, передает "Интерфакс".

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