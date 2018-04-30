МЧС нашло нарушения в каждом втором ТЦ

МЧС и органы прокуратуры проверили практически все торгово-развлекательные центры России, а также кинотеатры и места массового отдыха детей. В каждом втором ТЦ были обнаружены очень серьезные нарушения требований противопожарной безопасности, сообщил глава ведомства Владимир Пучков. Он добавил, что многие торговые центры были уже построены с явными нарушениями, передает "Интерфакс".

По словам министра, с 1 мая в российских торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия администрации и персонала в случае, если возникнет пожар. Кроме того, будут еще раз проверены средства пожаротушения, состояние эвакуационных выходов и так далее. "Мы заинтересованы, чтобы был постоянный жесткий порядок", — подчеркнул Пучков.

Глава МЧС призвал людей обнародовать фотографии с нарушениями требований пожарной безопасности не только торгово-развлекательных центров, но и подъездов жилых домов.

Тотальные проверки торговых центров и других мест отдыха людей начались по всей стране после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово 25 марта. В огне погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. На прошлой неделе стало известно, что на Дону приостановлена работа 12 объектов массового пребывания людей.