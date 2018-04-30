Одесскому припортовому заводу не хватает газа для работы

В связи с нехваткой газа работа Одесского припортового завода полностью остановлена.

Заместитель генерального директора завода Николай Щуриков сообщил, что от "Укртрансгаза" было получено уведомление о нарушении "Всеукраинской энергокомпанией" условий договора транспортировки газа на завод, подача газа приостановлена, передает ТАСС.

В конце января 2018 года завод был крупнейшим должником "Укртрансгаза", задолженность составляла составлял 473,3 миллиона гривен ($18 миллионов). Печерский районный суд Киева 28 марта 2017 года запретил "Укртрансгазу" останавливать подачу газа, так что судебный процесс продолжается.

Одесский припортовой завод — один из крупнейших на Украине производителей аммиака, монополист украинского рынка приема, охлаждения и перегрузки аммиака, конечное звено аммиакопровода Тольятти - Горловка - Одесса.