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Ситуация в Донбассе 16 минут назад
Порошенко назвал залог честных выборов и разрушения "планов РФ"
Формат антитеррористической операции (АТО) в Донбассе дал провести честные выборы на Украине в 2014-2015 годах, которые были признаны международным сообществом. Так считает президент Украины Петр Порошенко. С 30 апреля АТО сменит операция объединенных сил, поскольку прежний формат исчерпал себя. Руководить операцией объединенных сил Порошенко поручил генерал-лейтенанту Сергею Наеву.
И в чем-то Порошенко прав, поскольку, если бы в выборах приняли участие выступающие против итогов февральского госпереворота 2014 года жители Донецка и Луганска, вряд ли их итог был столь оптимистичен для Порошенко. Но формат АТО, продолжает президент Украины, разрушил планы России попытаться навязать миру тезисы о "государственном перевороте" на Украине и непризнании новой украинской власти. Как сообщает РИА Новости, Порошенко заявил, что мужество и героизм воинов вооруженных сил, службы безопасности, национальной гвардии, пограничников и национальной полиции позволили освободить более четырех сотен населенных пунктов, которые до этого "были оккупированы".
За четыре года проведения АТО, по данным ООН, ее жертвами стали более 10 тысяч человек на востоке Украины. Начать кампанию против жителей востока Украины 7 апреля 2014 года впервые заявил исполнявший тогда обязанности президента Украины Александр Турчинов, напоминает ТАСС. Для подавления неприятия новой власти в Киеве в Донбасс была отправлена армия. Часть армейских подразделений оставила технику и фактически дезертировала. Но начавшиеся столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету переросли в полномасштабные боевые действия. В боях использовалась тяжелая бронетехника и авиация.
Изменение формата АТО на ООС приведет к новому витку конфронтации, считает командование сил провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин считает, что Порошенко постарается взять под контроль все националистические формирования в Донбассе, такие как "Правый сектор" (запрещен в России), "Украинская добровольческая армия" и другие. Они будут прикрывать оголенные участки фронта, проводить диверсии и "усмирительно-устрашительные акции" местного населения по обе стороны линии разграничения.
Первый период операции объединенных сил займет до двух месяцев, прогнозирует Басурин. В это время будут проводиться регулярные обстрелы территории ДНР, вынуждающие жителей населенных пунктов у линии соприкосновения покинуть свои дома.
Второй этап начнется с захвата территории в серой зоне — полосе, которая прилегает к линии соприкосновения. Это позволит командованию операции организовать дальнейшие наступательные операций уже в ДНР. Подробности Басурин надеется узнать после утверждения украинских планов и получения доступа к документам донецких разведчиков.
Эксперты уверены в одном: Киев взял официальный курс на попытку военного решения конфликта в Донбассе и отказ от выполнения всех условий Минских соглашений.
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