В аэропорту Нью-Йорка больше недели ловили сбежавшую кошку
В нью-йоркском Международном аэропорту имени Джона Кеннеди больше недели пытались отловить кошку одной из пассажирок, сбежавшую из дорожного контейнера при регистрации своей хозяйки на рейс. Подробности приводит газета The New York Daily News.
Контейнер упал на бок, дверца раскрылась, и напуганная кошка окраса табби по имени Пеппер сбежала, затерявшись от преследователей в огромном здании. Хозяйка кошки, собравшаяся переехать из США в Китай, пропустила свой рейс, но в конце концов вынуждена была улететь.
Полиция воздушной гавани целую неделю отчитывались в "Твиттере" о своих усилиях в нелегкой охоте за сбежавшей кошкой. Стражи порядка размещали некие "гуманные ловушки", одновременно раскладывая еду в тех местах, где персонал или пассажиры аэропорта замечали животное.
В конце концов удалось привлечь к спасению животного подругу ее хозяйки. Девушка по имени Нуань Тан использовала секретное оружие: назвала кличку кошки на китайском — Дай Мэн. Не прошло и 15 минут, как кошка, узнав голос девушки и свою кличку, отважилась покинуть свое убежище. После этого с помощью еды ее удалось снова заманить в дорожный контейнер.
Владелица кошки, узнав, что с животным все в порядке, была крайне обрадована. До воссоединения с хозяйкой кошка находится на попечении своей спасительницы.
Port Authority Police rescue Pepper the Cat in Terminal 4, JFK. P.O. Kameel Juman (front, left) led the effort which included enlisting Pepper's owner's friend Nuan Lang (front, right). Rear, L-R #PAPD POs Ann Armstrong, Alfred Morgado & Sean McCafferty. #PAPDPROTECTSNYNJ #Pepper pic.twitter.com/kfEj6O8S38— Port Authority PBA (@PAPD911) 28 апреля 2018 г.
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