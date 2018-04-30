ЦРУ не смогло выкрасть врача бен Ладена из пакистанской тюрьмы

Побег врача Шакила Африди из пакистанской тюрьмы сорвало ISI (Управление межведомственной разведки Пакистана). Африди помог США уничтожить террориста Усаму бен Ладена, и американский лидер Дональд Трамп обещал его освободить, но операции ЦРУ помешали

Африди перевели из тюрьмы в Пешаваре в другое место заключения.

США ранее уже обращались к Пакистану с просьбой о выдаче Африди. Пакистан отказывает, так как полагает, что это подорвет правовую систему и подстегнет разведывательную деятельность США. Ситуация с освобождением Африди остается одним из главных раздражителей в американо-пакистанских отношениях. Пакистан даже отказался обменять его на Аафию Сиддики (пакистанскую ученую, отбывающую срок в Техасе за нападение на сотрудников ФБР и американских военных), передает РИА Новости.