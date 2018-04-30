Корреспондента BBC застрелили в Афганистане

В афганской провинции Хост на журналиста BBC Ахмада Шаха было совершено нападение. Стреляли неизвестные мотоциклисты. От полученных ранений Шах скончался.

Информацию о его гибели подтвердил директор всемирной службы BBC Джеми Ангус, передает РИА Новости.