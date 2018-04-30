Россиянка Александрова оказалась сильнее Хогенкамп из Голландии

Российская теннисистка Екатерина Александрова сумела победить в матче первого круга турнира в Праге соперницу из Голландии Ришел Хогенкамп. Для этого ей понадобилось сыграть два сета. В первом из них дело дошло до тай-брейка. Итоговый счет — 7:6 (7:5), 6:1 в пользу россиянки.

Для победы над голландской спортсменкой Александрова затратила 1 час 21 минуту. Во втором раунде теннисистка из России встретится с Катериной Синяковой из Чехии.

Ранее на турнире россиянка Наталья Вихлянцева в первом круге оказалась сильнее Карины Виттхефт из Германии.