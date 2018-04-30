Ракетный удар по Сирии приняли за подземный

Ракетный удар в районе сирийского города Хама и вызванные им взрывы были зарегистрированы Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром как небольшое землетрясение. На это обратили внимание журналисты израильской газеты Haaretz. На сайте сейсмоцентра сообщается, что магнитуда "землетрясения" составила 2,6.

Сирийские военные базы близ городов Хама и Алеппо подверглись "вражеской ракетной атаке" накануне поздно вечером, напоминает "Интерфакс". Власти Сирии не делали заявлений о наличии и количестве погибших и раненых, как и о том, нанесли ли удары какой-либо ущерб.

В пресс-службе израильской армии отказались комментировать сообщения о возможной причастности Израиля к этим ударам. При этом сирийские правозащитники говорят о десятках жертв. По некоторым данным, на одном из военных складов, где хранились ракеты класса "земля-земля", в результате удара начался пожар, были слышны взрывы.