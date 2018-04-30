Сердце Георгия Генса остановилось, когда он летел с горы на лыжах

В пресс-службе группы компаний "Ланит" подтвердили информацию о кончине основателя и президента холдинга Георгия Генса.

"Он ушел внезапно, ярко — так же, как и жил. Летел на лыжах с горы. Остановилось сердце", — говорится в сообщении пресс-службы, которое приводит RT.

В IT-холдинге выражают соболезнования родным и близким Георгия Генса. Ему было 63 года.

IT-холдинг "Ланит" объединяет компании в сфере системной и сетевой интеграции, IT-дистрибуции, консалтинга, аутсорсинга и разработки софта. В 2016 году "Ланит" в рейтинге крупнейших IT-компаний TAdviser занимал третье место после "Ростеха" и "Национальной компьютерной корпорации". Выручка компании составляла 11,9 миллиардов рублей, при этом чистый убыток был оценен в полтора миллиарда.

Георгий Генс был собственником группы "Ланит" и входил во вторую сотню богатейших российских предпринимателей. Его состояние оценивалось в 700 миллионов долларов.