Американский дипломат опять сбил мотоциклистов в Исламабаде

В Исламабаде произошла авария с участием автомобиля второго секретаря посольства США. Пострадали два мотоциклиста, их госпитализировали в Институт медицинских наук Пакистана.

Виновника аварии устанавливают, на американского чиновника составлен протокол.

В апреле военный атташе посольства США попытался проехать на красный и сбил 20-летнего мотоциклиста, передает ТАСС.