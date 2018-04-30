"Жертва становится охотником": Родченков подал в суд на Прохорова

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал судебный иск против российского бизнесмена, бывшего президента Союза биатлонистов России Михаила Прохорова. О деталях иска рассказал на пресс-конференции в Нью-Йорке адвокат Родченкова Джим Уолден, сообщает портал insidethegames.

В конце февраля 2018 года в суд Нью-Йорка был подан иск против Родченкова — истцами были биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова. Спортсменки обвиняют информатора WADA в клевете, каждая из них требует от Родченкова компенсацию в 10 миллионов долларов. Михаил Прохоров взял на себя денежные издержки на подачу иска.

Теперь, по словам адвоката Уолдена, "жертва становится охотником": помимо требования отклонить иск троих российских биатлонисток как безосновательный заявлено об иске против самого Прохорова.

"Подавая свой иск, спортсменки и Прохоров не учли законы штата Нью-Йорк, которые защищают Родченкова от попыток использовать суды для возмездия и запугивания", — заявил Уолден.

Сам Михаил Прохоров уверен, что правота Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в деле против Родченкова будет доказана в суде. Об этом агентству ТАСС сообщил представитель бизнесмена.