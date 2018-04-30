Роберто Манчини: был бы рад возглавить сборную Италии

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини заявил, что работать в тренерском штабе итальянской сборной "невероятно престижно". Также он признался, что с удовольствием возглавил бы национальную команду, но в настоящий момент слишком много претендентов на этот пост.

"Если в один прекрасный день мне подвернется шанс занять место главного тренера в национальной команде Италии, это будет замечательно. Но в данный момент ничего толком не решено. На самом деле выбор специалистов настолько велик, что выбрать лучшего будет непросто", — приводит слова Манчини Чемпионат.com.

Кроме того, он отметил, что работать в национальной команде "невероятно престижно". Несмотря на то что итальянцы не сумели отобраться на чемпионат мира в России, нынешний наставник "Зенита" уверен, что через некоторое время национальная команда снова станет первой в мире.

Ранее появилась информация, что руководство питерского клуба занято поиском нового главного тренера. В число претендентов входят серб Синиша Михайлович и аргентинец Марсело Бьелса.