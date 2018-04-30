Грибаускайте пригрозили импичментом

Литовскому президенту Дале Грибаускайте могут объявить импичмент. Об этом заявил глава крупнейшей в литовском парламенте фракции фракции "Союза крестьян и "зеленых" Литвы" Рамунас Карбаускис.

Ранее была обнародована электронная переписка 2014-2016 годов Грибаускайте с Элигиюсом Масюлисом, возглавлявшим тогда "Союз либералов". Якобы Грибаускайте пыталась через Масюлиса повлиять на прессу с тем, чтобы критика в адрес ее кандидата на пост генерального прокурора прекратилась.

Склоняется к тому, что парламентарии могут задействовать процедуру импичмента, и адвокат Альгимантас Шиндейкис.

Президентские службы переписку отрицают, советник главы государства Миндаугас Линге заявил, что публикации вводят общество в заблуждение, передает ТАСС.

Масюлис входит в число обвиняемых по переданному в суд делу о политической коррупции с получением взяток на 156 тысяч евро. Есть версия, что обнародование переписки ему оказалось выгодным.