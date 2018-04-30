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30 апреля 201819:30

Самойлова отправилась в Португалию

Антон Новодережкин/ТАСС

Российская представительница на "Евровидении-2018" Юлия Самойлова отправилась в Португалию на конкурс. Она должна была участвовать в конкурсе в Киеве в 2017 году, но Украина не выдала исполнительнице из России визу.

Вылетая в Лиссабон, Юлия Самойлова через свой Instagram попросила пожелать ей удачи, сообщает РИА Новости. Она пообещала сделать свой наряд частью декорации конкурса.

Конкурс "Евровидение" в 2018 году пройдет на арене Parque das Nacoes португальской столицы. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй – 10 мая. Юлия Самойлова споет во втором полуфинале под шестым номером. Она исполнит песню I Won't break ("Я не сломаюсь").

Финал "Евровидения" пройдет 12 мая 2018 года. В конкурсе примут участие представители 42 стран.

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