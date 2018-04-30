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Конфликт в Сирии 13 минут назад
Битва за Дамаск: несколько районов возвращаются под контроль правительственных сил
Сирийские военные под гарантии российского Центра по примирению сторон убедили часть боевиков покинуть южные районы Дамаска и лагерь Ярмук в обмен на эвакуацию нескольких тысяч мирных жителей. Участников незаконных бандформирований и членов их семей перевезут из сирийской столицы в провинцию Идлиб, как это уже было с террористами из других районов. Съемочной группе ВГТРК удалось побывать на территории, которую пока еще контролируют боевики.
Тяжелые бои на юге столицы: подразделения республиканской гвардии и 4-й дивизии штурмуют позиции террористов ИГИЛ (запрещена в России) в лагере Ярмук.
Это последний столичный оплот боевиков. После освобождения кварталов Дамаск перестанет быть прифронтовым городом. Наступление идет тяжело, воевать бойцам правительственных сил приходится в условиях плотной старой городской застройки. Каждый дом может стать укрепленной огневой точкой радикалов. Здания буквально приходится сносить огнем.
— На снаряде — имена погибших бойцов правительственных сил. Смысл послания: это вам за парней.
Боевики примерно в 150 метрах, они превратили дома в укрепленные оборонительные сооружения. Причем снайперы у них не на верхних этажах, а в цоколе, поэтому очень сложно уничтожить огневые точки. Приходится фактически уничтожать строения — только потом можно продвигаться.
Соседние кварталы Ялда, Баббила и Бейт-Сахам уже много лет не под контролем правительственных сил, но террористам ИГИЛ от этого не легче. Перед началом штурма лагеря Ярмук прошли успешные переговоры — во многом благодаря российским офицерам — с боевиками группировок, что находятся у Ярмука.
Эту территорию на юге Дамаска контролируют боевики ряда группировок. Рядом — лагерь Ярмук, там террористы так называемого "Исламского государства" (запрещено в РФ). Члены "Джейш аль-Ислам" и "Ахрар аш-Шам" сейчас заканчивают передачу своих позиций на линии противостояния с террористами псевдохалифата бойцам сирийской армии.
В результате переговоров и процесса политического урегулирования под контроль возвращаются несколько районов на юге Дамаска. Наша съемочная группа побывала на территории, которую пока еще контролируют боевики.
"Кто-то хочет уехать, но многие готовы остаться с правительством защищать свою Родину от террористов. Мы знаем, что в переговорах участвуют русские, и это — гарантия того, что все будет в рамках договоренностей", — говорит Мухаммад Насир.
Башар возглавляет гуманитарную группу, которая помогает мирным жителям, что бегут от террористов ИГИЛ. "Там, в Ярмуке, очень тяжелая ситуация и люди хотят убежать, но часто не могут — боевики не дают. Всех, кто приходит к нам мы размещаем и стараемся помочь", — рассказывает он.
Ахмед Аль Фреджи — один из лидеров оппозиционной группировки. Он говорит: люди готовы к примирению, и здесь более не хотят войны.
Уже в ближайшее время боевики, которые не пожелали оставаться в столице, на автобусах направятся в сторону Идлиба. Те же члены формирований, что решат остаться, смогут воспользоваться амнистией и перейти на сторону правительственных сил.
В освобожденные районы Восточной Гуты и город Думу, по подсчетам Минобороны России, вернулись уже 63 тысячи мирных жителей — те, кто несколько лет был лишен дома и жил под контролем террористов. Воссоединяются целые семьи. Находят родных, о чьей судьбе ничего не было известно. Сирийские профсоюзы заявляют о потребности в рабочей силе и обещают обучить строительным специальностям всех, кто готов участвовать в восстановлении освобожденных районов.
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