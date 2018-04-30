Брюссель готовится дать отпор "торговому шантажу" США
Так в Еврокомиссии назвали ультиматум Вашингтона: сократить поставки металлов в США или платить повышенные пошлины на сталь и алюминий, которые вступают в силу уже завтра, 1 мая. В ответ Европа грозит поднять тарифы на американские джинсы, виски и мотоциклы, а лидеры Германии, Франции и Британии договариваются о мерах по защите своих производителей. Сумеет ли Евросоюз предотвратить торговую войну с США, и при чем здесь ядерная сделка с Ираном?
Торговая война с США — серьезное испытание для Европы, которую раздирают внутренние противоречия. На кону — и политический вес самих европейских лидеров, прежде всего президента Макрона. Он не раз стремился подчеркнуть свои особые отношения с США и с Трампом. Дипломатический провал вызовет у французов лишь разочарование.
Французская пресса обсуждает, как так вышло, что даже для евродесанта такого калибра — а в США летали и Макрон, и соседка Меркель — миссия оказалась невыполнима. Пока объяснение такое: Трамп неисправим.
"Причина того, что европейский посыл не был услышан, заключается в том, что президент Трамп действует в ином ключе. Если говорить о форме, он переговорам предпочитает дестабилизацию. Это выражается в его поведении, жесткости, угрозах. Он уверен, что именно такой способ приносит результат", — пишет Le Monde.
Открыто объявлять торговую войну Старый Свет медлит, лишний раз подчеркивая, что победивших в ней не будет. Расставаться с надеждой и правда непросто — даже для американского бизнеса, работающего в Европе.
"Это плохой знак, если мы хотим действовать как партнеры. И я надеюсь, что визиты европейских лидеров оказали влияние на президента Трампа, и он поймет, что мы его союзники", — говорит председатель Американской торгово-промышленной палаты в Германии Франк Спортолари.
Время на размышление — до 1 мая, счет идет на часы. Бизнес, вероятно, и правда надеялся на дипломатические таланты европейских лидеров — но все зря.
Особенно нервничает Берлин: по оценке Минторга США, на долю Германии в прошлом году приходилось более четырех процентов всего американского импорта стали и железа, более двух процентов алюминия. Бизнес встревожен и призывает поскорее снять розовые очки.
"С окончания войны американцы всегда вносили свой вклад в мировую экономику, и Европа извлекала из этого выгоду, но эти времена прошли. США теперь хотят сосредоточиться на себе", — говорит аналитик Baader Bank Роберт Халвер.
В выборе средств Вашингтон не стесняется. Американские квоты — нарушение правил ВТО. Таможенные пошлины противоречат как нормам ВТО, так и самого Евросоюза. Большая европейская тройка, как называет ее пресса — три М, Меркель, Макрон и Мэй — держит театральную паузу.
— Лидеры договорились продолжить работу с администрацией США и остальными странами Евросоюза, целью которой является полный вывод европейской стали и алюминия из-под американских пошлин.
Раздраженная Европа грозит Трампу пошлинами на джинсы, виски, апельсиновый сок и мотоциклы. По оценкам Брюсселя, цена такого удара для США — почти три с половиной миллиарда долларов в год. И если европолитики в глубине души, возможно, и надеялись договориться с хозяином Белого дома напрямую, то, судя по всему, напрасно.
"Не думаю, что США, к примеру, могут дать Франции преимущество по сравнению с Великобританией — или наоборот", — говорит обозреватель Bloomberg Рос Красни.
Предметом для торга в отношениях между США и Европой наверняка теперь станет и иранская ядерная сделка. Добиться успехов на этом направлении ни Макрону, ни Меркель пока не удалось. Более того: дальнейшая жесткая линия США лишь подорвет дипломатический вес Берлина и Парижа.
Своеобразным фоном для подобных предположений стала и судьба дуба, посаженного на лужайке перед Белым домом президентами США и Франции. Дерево внезапно исчезло, но, как выяснилось, его отправили на фитосанитарный контроль, как того требуют американские законы.
Конфуз уже дал повод для уколов в адрес Макрона в соцсетях. История с приключениями французского дуба на вашингтонской почве лишь подчеркивает: степень расположения к Европе ограничивается американскими интересами. Президент Макрон, вероятно, уже извлек уроки.
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