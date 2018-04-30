Палата лордов нанесла пятое поражение кабмину Мэй

Палата лордов британского парламента проголосовала за расширение полномочий парламентариев в вопросах выхода Великобритании из ЕС. 335 голосов было за, 244 – против.

Парламент наделяется правом блокировать попытки правительства страны выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Это пятое поражение кабинета Мэй: палата лордов уже приняла поправки, ограничивающие "жесткий" Brexit правительства, передает РИА Новости.

По словам замглавы министерства по вопросам Brexit Мартина Калланана. расширение парламентских полномочий в вопросах Brexit ослабит позиции Лондона на переговорах с Брюсселем. Но даже Калланан признант необходимость парламентских слушаний.

Хотя сегодняшнее голосование окажет мало влияния на законодательный процесс, оно показывает остроту общественной дискуссии вокруг Brexit.

Британия должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.