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30 апреля 201820:23 Мария Гладких

Уникальные технологии и рекорды: морской участок первой нитки "Турецкого потока" построен

Преодолен один из ключевых этапов в обеспечении энергетической безопасности Европы и Турции. "Газпром" завершил прокладку морского участка первой нитки "Турецкого потока", которая будет напрямую обеспечивать газом турецкий рынок. Вторая предназначена для европейских потребителей. Мощность всего газопровода — почти 32 миллиарда кубометров в год — в ближайшем будущем позволит значительно снизить поставки голубого топлива через страны-транзитеры, в том числе через Украину.

Вертолет приземляется в Черном море. Кругом только одна вода. Здесь снова нужно переодеться в следующий комбинезон. Техника безопасности.

Что такой "Турецкий поток"? Это две нитки газопровода, которые соединят западную часть Турции и Краснодарский край России. Первая нитка будет поставлять газ турецким потребителям, а вторая нитка уже пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу.

477 метров в длину 124 метра в ширину — это Pioneeringspirits, самое большое строительное судно на планете. Оно занято прокладкой ниток газопровода. Какая мощность у каждой нитки? Каждая почти 16 миллиардов кубометров. Протяженность газопровода — 900 километров. Это под водой. А уже затем будет проложена еще и сухопутная нитка длиной еще 180 километров.

Экскурсия по этому городу на воде начинается с головы, то есть с капитана. Мы находимся на капитанском мостике, это практически, если можно так сказать, офис этого судна.

"Отсюда мы следим за всем, что происходит на корабле. Здесь у нас больше 300 камер, которые в режиме реального времени показывают, как идут работы", — рассказывает капитан судна Pioneeringspirit Лоек Ферненгель.

Капитан ведет нас с турецкими коллегами в сварочный цех. Под палубой скрывается целый завод, который готовит трубки к укладке на морское дно. Каждая из этих труб длиной 24 метра. И вместе их уже сшивают на судне и отсюда отправляют на морское дно. Нам удалось подойти максимально близко к месту, где завершается укладка первой нитки газопровода "Турецкий поток".

Но как нитки газопровода из цеха попадают в воду? Сначала изучают, чтобы на пути не было обломков затонувших кораблей, препятствий. Если нужно, даже выравнивают дно специальными плитами. Форма трубопровода между судном-трубоукладчиком и морским дном напоминает английскую букву S. Такую форму формирует стальная конструкция, которая называется "стингер". 12-метровые стальные трубы погружают в воду с помощью 170-метрового стингера. Он находится в носовой части корабля. Из этой конструкции нитки укладывают с невероятной скоростью. Средняя — 4 километра в день. А рекорд – это когда в день удается проложить почти 6 километров.

Какая глубина у "Турецкого потока"? 2 тысячи 200 метров — это самая большая глубина на маршруте. "Турецкий поток" действительно станет первым в мире газопроводом диаметром 81-сантиметр, который был уложен на такой глубине.

Турция — вообще крупнейший потребитель российского газа. И в год она закупает у России где-то 29 миллиардов кубометров. Обычно сейчас половина идет по "Голубому потоку", а остальная часть идет по Трансбалканскому коридору, то есть через Украину, Румынию, Болгарию. К 2019 году, когда "Турецкий поток" будет завершен, транзит газа будет идти напрямую, а не через Украину.

60% работы по "Турецкому потоку" уже завершено. Сейчас остается совсем немного, остается построить приемный терминал и вторую нитку. И в 2019 году, пожалуйста, "Турецкий поток" открыт.

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