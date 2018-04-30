В центре Владимира обезвредили мину времен Великой Отечественной

Во время строительных работ в центре Владимира нашли заржавевшую 82-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был обезврежен омоновцами.

Пролежавшую более 70 лет в земле мину отнесли в специальное место и подорвали, уточняет РИА Новости.