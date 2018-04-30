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Отравление Скрипаля 1 час назад
Придется ответить на вопросы: Мэй лишилась своего "щита"
Почти шахматная многоходовка в британском кабмине, где за несколько часов решилась судьба главы МВД. Место перепутавшей британцев карибского происхождения с нелегалами и обманувшей парламентариев Эмбер Радд занял первый в истории королевства министр обороны пакистанского происхождения. Как за прошлое Терезы Мэй своим будущим расплачиваются ее ближайшие сторонники?
Министр внутренних дел Эмбер Радд объяснила свою отставку тем, что она непреднамеренно ввела в заблуждение парламент. Она утверждала, что ничего не знала о существующих в ее же министерстве разнарядках на количество высылаемых из страны нелегальных эмигрантов. Но когда в прессу попали подписанные ею же самой бумаги, стало понятно, что Эмбер Радд говорила неправду. Пикантность ситуации в том, что пресловутые планы по высылке мигрантов достались ей в наследство от бывшего министра внутренних дел Терезы Мэй, которая сейчас возглавляет правительство Великобритании.
"Эмбер Радд ясно дала понять, по каким причинам она покинула свой пост — поскольку информация, которую она предоставляла Палате общин, была неверной. Что касается времени, когда я была главой Министерства внутренних дел — у нас были соответствующие данные в отношении выдворения из страны людей, находящихся здесь нелегально. Это — важный момент", — говорит сама Мэй.
Лидер оппозиции Джереми Корбин считает, что на уволенную Эмбер Радд свалили то, за что должен был отвечать ее начальник.
"Эмбер Радд была "щитом" Терезы Мэй. Теперь она уходит. И Терезе Мэй придется ответить на вопросы", — говорит лидер лейбористов.
Тереза Мэй ведет страну к выходу из Евросоюза, но по пути теряет членов своей команды. Это уже четвертая скандальная отставка, и в каком составе правительство дойдет до "Брекзита" — загадка для всех.
По ключевым вопросам переговоров с Европой внутри кабинета согласия нет. Главная проблема — как, выйдя из Евросоюза, не потерять Северную Ирландию. Если ирландская граница перестанет быть прозрачной, неизбежен конфликт.
Без решения ирландского вопроса соглашения по "Брекзиту" не достичь, заявил сегодня представитель Евросоюза на переговорах с Великобританией Мишель Барнье. "Мы еще не договорились, и существуют серьезные риски. Нам нужно быть готовыми к любым вариантам, в том числе к тому, что достичь соглашения нам не удастся", — сказал он.
Барнье сейчас находится в Ирландии. Его партнер по переговорам — британский министр Дэвид Дэвис — увяз в аппаратной борьбе. Газета The Sunday Times сообщила, что он может подать в отставку из-за разногласий с Терезой Мэй. Еще одним кандидатом на выход газета называет министра иностранных дел Бориса Джонсона. У него с премьер-министром давнее противостояние.
"Министры дерутся между собой как крысы в мешке. У правительства нет ни плана, ни ключа к решению проблем", — говорит депутат парламента Лайла Моран.
Эмбер Радд возглавляла Министерство внутренних дел в разгар громкого международного скандала, связанного с так называемым делом Скрипалей. Эпизод, из-за которого министр подала в отставку, лишний раз подчеркивает, с какой легкостью члены британского кабинета министров, пользуясь их собственной лексикой, вводят всех в заблуждение — если считают это целесообразным.
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