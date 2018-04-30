Единственный кандидат в премьеры Пашинян позвал жителей Армении на митинг

Оппозиционер и кандидат в премьер-министры Армении Никол Пашинян позвал своих сторонников на утренний митинг на площади Республики во вторник.

В это время в парламенте начнутся выборы, после которых Пашинян придет на площадь, чтобы праздновать победу вместе.

Вместе с тем Пашинян попросил не блокировать улицы рядом с парламентом, передает ТАСС.

Пашинян – единственный кандидат на пост премьера. Он станет министром, если за него проголосуют 53 из 105 депутатом. Три парламентские фракции (блок "Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк") уже объявили, что готовы проголосовать за Пашиняна. РПА своего кандидата не выдвигает.