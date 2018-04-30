Сила Миксера: вслед за Рогозиным главу МИДа Эстонии высмеял Пушков

Слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о необходимости для Запада говорить с Москвой с позиции силы высмеял российский сенатор Алексей Пушков. В "Твиттере" он написал, что "главный расчет, надо понимать, делается на силу и мощь самой Эстонии".

Ранее над шефом эстонской дипломатии подшутил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В той же соцсети он опубликовал фотоответ Миксеру с одноименным кухонным прибором, щенком и собакой. Одним постом российский политик не ограничился, отправив два твита.

Свое заявление глава МИД Эстонии сделал в интервью Sydney Morning Herald. Впрочем, поддерживают его мнение не все: председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подчеркнул нидерландской газете Trouw, что с Россией стоит общаться на равных, так как ни одного вопроса в ЕС без нее не решить.