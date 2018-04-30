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Ситуация на Украине 1 час назад

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30 апреля 201820:56

Порошенко подтвердил получение долгожданных Javelin

Президент Петр Порошенко подтвердил получение Украиной "долгожданного оружия" – американских противотанковых комплексов Javelin. Ранее Госдеп подтвердил их отправку Киеву.

Порошенко заявил, что ПТРК "значительно укрепили мощный сдерживающий эффект украинской боеспособности и евроатлантической безопасности". Кроме того, в своем "Фейсбуке" он в очередной раз назвал Россию "агрессором" и поблагодарил президента США Дональда Трампа за "поддержку Украины, защиту свободы и демократии". "Вашингтон не только выполнил нашу совместную договоренность — он продемонстрировал лидерство и важный пример", — добавил он.

В этот же день Порошенко пригрозил врагам двумя словами из трех букв — ООС и АТО. Он сказал, что последняя исчерпала себя, но ничто не помешает ее перезапустить. Президент Украины также отметил, что именно АТО позволила провести в стране "честные выборы" и разрушить "планы РФ".

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