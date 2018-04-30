Смолов не дал "Локомотиву" досрочно стать чемпионом

В Краснодаре матчем между местным одноименным клубом и московским "Локомотивом" завершился 28-й тур чемпионата России по футболу. "Железнодорожники" в случае победу досрочно становились чемпионами, однако в итоге потерпели поражение со счетом 0:2. Встреча прошла при абсолютном аншлаге. На стадионе присутствовали 34 тысячи 55 зрителей.

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом "Краснодара", который создал самый опасный момент. Федор Смолов оказался один перед воротами и в одно касание пробил в угол, но голкипер "Локомотива" Гилерме выручил команду.

В начале второго тайма "железнодорожники" создали пару моментов, но на 66-й минуте отличился "Краснодар", который получил право на пенальти. Точный удар в "девятку" с 11-метровой отметки нанес Смолов.

А через две минуты он же воспользовался ошибкой защитника Неманьи Пейчиновича, перехватил мяч, вышел один на один с Гилерме и вторым ударом отправил мяч в ворота "Локомотива".

"Краснодар" с 50 очками остался на пятом месте в турнирной таблице. "Железнодорожники" не смогли победить в третьем матче подряд и пропустили впервые за пять встреч. Однако их преимущество перед идущим вторым "Спартаком" составляет четыре очка. Командам осталось провести по две игры. В следующем туре "Локомотив" 5 мая примет санкт-петербургский "Зенит", который с 50 баллами идет четвертым. Третью строчку занимает ЦСКА (52 очка).