93-летний Буш в больнице, но хочет скоро вернуться домой

41-й президент США Джордж Буш пока остается в больнице Хьюстона (Техас), сообщил его представитель представителя бывшего главы государства Джим Макгрэт. Однако у него хорошее настроение, и он надеется скоро вернуться домой.

Буш-старший был госпитализирован 22 апреля с диагнозом сепсис на следующий после похорон его супруги Барбары Буш день.

Ранее у бывшего американского лидера была диагностирована болезнь Паркинсона, передает ТАСС.