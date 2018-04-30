Трамп: ситуация вокруг ядерной программы Ирана "неприемлема"

"Неприемлемой" назвал президент США Дональд Трамп ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Этому предшествовало заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обвинившего Иран в сокрытии его программы и архивов по ядерному оружию.

Трамп не уточнил, выйдут ли США из соглашения по иранскому атому — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), принятого в 2015 году. Однако, по его словам, к 12 мая, когда Трамп должен будет в очередной раз продлить — или уже не продлять — режим снятия санкций с Ирана, решение будет принято.

Американский президент в очередной раз высказался по соглашению с Ираном на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари в Розовом саду Белого дома, передает ТАСС.

"Через семь лет срок этой сделки подойдет к концу, и Иран будет иметь право двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо", — сказал Трамп.

Израильский премьер Нетаньяху на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Майком Помпео в Тель-Авиве назвал стремление Ирана обзавестись ядерным оружием основной угрозой Израилю, США и всему миру, передает РИА Новости.

По словам Нетаньяху, Израиль поделился добытой своей разведкой информацией о секретном военно-ядерном проекте Ирана с Соединенными Штатами, и Тель-Авив рассчитывает, что президент Трамп примет "верное решение" о судьбе атомной сделки с Исламской республикой.