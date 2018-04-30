Дамаск: более 200 террористов выведены из лагеря Ярмук

Из лагеря беженцев Ярмук на юге Дамаска начался вывод террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). По данным сирийского агентства САНА, в рамках соглашения с властями данный район покинули более 200 боевиков с семьями.

Соглашение предусматривает параллельную эвакуацию примерно пяти тысяч мирных граждан из шиитских селений Эль-Фуа и Кефрая на севере Сирии, передает ТАСС. Также будут освобождены из плена боевиков 85 заложников в районе Джиср-эш-Шугур в провинции Идлиб — в основном женщины и дети.

Вывод боевиков из Ярмука пытались сорвать террористы из другой группировки — "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Ее форпосты на южной окраине Дамаска в настоящее время окружены сирийской армией и действующими в этом районе палестинскими силами обороны.

Игиловцы обстреляли площадь Дуввар-эль-Баттыха, где находился гуманитарный коридор, при этом 14 человек были ранены. Тем не менее сообщается, что колонна автобусов с боевиками и их родственниками направляется в провинцию Идлиб.