Билл Гейтс отказался работать на Трампа

Билл Гейтс отказался от должности советника по науке в администрации президента США Дональда Трампа.

Гейтс рассказал, что на встрече с Трампом речь шла про разработку универсальной вакцины от гриппа. Гейтс ранее заявлял о намерении пожертвовать на проект 12 миллионов долларов.

Трамп "суперзаинтересовался" проектом и напомнил про вакантную с января 2017 года должность. Гейтс предложение отклонил, передает РИА Новости.

С 2009 по 2017 год должность занимал Джон Холдрен.