Порноактриса решила засудить Трампа за клевету

Против президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниелс (Стефани Клиффорд) выдвинула новый иск в Нью-Йорке.

Звезда порноиндустрии обвиняет американского лидера в клевете.

18 апреля Трамп написал твит, в котором обвинил ее в мошенничестве.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda

Адвокат актрисы Майкл Авенатти написал в Twitter, что намерен пролить свет на это дело.

Moments ago, we filed this lawsuit against Mr. Trump for his recent irresponsible and defamatory statements about my client @stormydaniels. He is well aware of what transpired and his complicity. We fully intend on bringing it to light. #buckleup #bastahttps://t.co/ZuBjI1EY9z