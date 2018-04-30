Тренер "Краснодара" Мусаев: будем рады, если "Локомотив" станет чемпионом

Главный тренер краснодарского футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата России с "Локомотивом". Краснодарцы выиграли со счетом 2:0 и не дали москвичам досрочно обеспечить себе чемпионство.

"Будем рады, если "Локомотив" станет чемпионом, но в следующих играх. Такие матчи, особенно встречи с лидерами — праздник, ради них мы боремся и получаем травмы. Я с нетерпением ждал этой встречи, как и футболисты, — сказал Мусаев, которого цитирует ТАСС. — Я очень доволен содержанием матча. Во втором тайме не сказал бы, что у соперника было много моментов, но в целом игра была энергозатратной, у футболистов сводило ноги".