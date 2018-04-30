Юрий Семин: "Локомотив" сделает последний шаг к чемпионству

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче 28-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Хозяева выиграли со счетом 2:0 и не дали "железнодорожникам" досрочно обеспечить себе чемпионство.

За два тура до конца чемпионата "Локомотиву" нужно набрать два очка, чтобы гарантировать себе золотые медали. Отрыв от идущего вторым "Спартака" составляет четыре балла.

"Остался шаг до чемпионства? Мы сделаем этот шаг, — сказал Семин, которого цитирует ТАСС. — "Краснодар" играл очень хорошо. За исключением двух моментов с голами мы тоже были достойны, допустили одну необязательную ошибку, кто их допускает, тот проигрывает".