В Астрахани рухнул жилой дом: более 50 человек эвакуировали

В жилом доме, расположенном на пересечении улиц Бакинская и Боевая в Астрахани, рухнула кирпичная кладка. Дом ранее был признан аварийным.

Погибших нет, 52 человек пришлось эвакуировать.

На месте работает МЧС, передает ТАСС.