Гарт – единственный претендент на пост президента Федерации санного спорта России

В различных российских федерациях по зимним видам спорта продолжается борьба за руководящие посты. В понедельник, 30 апреля, стало известно, что Наталия Гарт является единственным претендентом на пост главы Федерации санного спорта России (ФССР). Она возглавляет федерацию с августа 2012 года.

"Срок подачи заявок на пост президента Федерации санного спорта России истек. К настоящему времени поступила только одна заявка. На пост главы претендует действующий президент организации Наталия Сергеевна Гарт, — цитирует ТАСС пресс-службу федерации. Отчетно-выборная конференция запланирована на 14 мая.