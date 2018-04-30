Деспотизм и реалити-шоу: смертельно больной сенатор Маккейн раскритиковал Трампа

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого диагностирован рак мозга четвертой стадии, признал, что он свободнее своих коллег, может говорить, что думает, не опасаться последствий и голосовать так, как хочет. Свои откровения 81-летний сенатор опубликовал в книге "Неуемная волна".

Он отметил, что его нынешний срок на посту сенатора – последний, хотя до лета 2017 года он не хотел признаваться себе в этом. Глиобластома "грубо убедила" Маккейна в обратном.

Вместе с тем смертельная болезнь "освободила" политика, передает РИА Новости. Он раскритиковал Трампа за то, что тот поддерживает пытки и "отказывается различать действия правительства и преступления деспотов". Маккейн считает, что Трамп, с его попытками копировать жесткий имидж, ведет себя в стиле реалити-шоу и ставит это поведение выше, чем какие бы то ни было ценности.