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1 мая 201800:20

Дональд Трамп: США не хотят быть мировым полицейским

Дональд Трамп утверждает, что США больше не хотят быть мировым полицейским. На встрече с президентом Нигерии Трамп заявил, что Вашингтон десятилетиями тратил огромные деньги на поддержание порядка в мире, и теперь это больше не приоритет. Самое главное — восстановить собственную страну.

Совсем недавно Трамп подписал самый большой военный бюджет в истории США — больше 700 миллиардов долларов. Из этой суммы 24 миллиарда должны пойти на модернизацию ядерной триады, 6 миллиардов — на ключевые системы противоракетной обороны.

На встрече с нигерийским коллегой также поднимался вопрос о встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Мы рассматриваем разные страны, в том числе Сингапур, а также Дом мира в демилитаризованной зоне между Северной Кореей и Южной Кореей. Я думаю, этот вариант более показательный, чем третья страна. Но все страны готовы принять нас, это ведь будет большое событие", — заявил Дональд Трамп на пресс-конференции.

В минувшую субботу Трамп заявил, что его беседа с Ким Чен Ыном пройдет "через три или четыре недели". В пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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