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1 мая 201801:07 Варвара Невская

На фестивале "Боевая сталь" люди попали под гусеницы танка. Рассказ пострадавшего

В Петербурге несколько человек попали под танк. Это произошло на фестивале "Боевая сталь", где посетителям предлагали прокатиться на военной технике.

Название фестиваля — "Боевая сталь" — полностью отражает концепцию мероприятия. Та самая "боевая сталь" весом в несколько тонн лихо курсирует по территории парка трехсотлетия в Санкт-Петербурге. Праздным зевакам и тем, кто нарочно пришел в парк оценить боевую мощь советского танкостроения, предлагали покататься на Т-60. Стоимость развлечения — всего 300 рублей. Деньги смешные, а впечатления невероятные. Правда, как оказалось, не всегда в положительном смысле.

Участники экстремального аттракциона буквально кубарем катятся под танк. Разглядеть случившееся поближе позволяет камера GoPro, снимавшая все от первого лица. Ее зафиксировал на себе один из пострадавших — 33-летний Петр Назаров. Теперь он вынужден ходить в гипсе и на костылях.

Назаров и подумать не мог, что танковая прогулка может закончиться переломом лодыжки. Вместе с ним прокатиться на броне Т-60 решили и двое школьников 15 и 10 лет. Никакого инструктажа перед поездкой проведено не было, и не было выдано никаких средств безопасности.

Пострадавший рассказывает, что заехавший на трамплин танк накренился. "Люди, которые сидели здесь, просто покатились вниз, — говорит Назаров. — Секунды две-три он меня еще тащил буквально на себе, я держался за танк, он меня тащил на себе до середины гусеницы, моя нога просто увязла".

Дети, к счастью, под гусеницы военного танка не попали. Отделались ушибами, ссадинами и испугом. Впрочем, события дня вчерашнего на развлекательную программу фестиваля дня сегодняшнего никак не повлияли. "Боевая сталь" продолжает катать своих посетителей, цена осталась прежней. Речь о кассовом чеке не идет, 300 рублей организаторы кладут себе в карман. В парке о случившемся стараются не вспоминать — в отличие от Следственного комитета, который заинтересовался организаторами

"Следственными органами Следственного комитета России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка, — сообщают в СК. — В настоящее время проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе, направлены запросы на истребование разрешительной документации на проведение указанных мероприятий. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение".

Как оказалось, организаторы фестиваля не имеют не только средств безопасности, но и разрешения на проведение увеселительных мероприятий. Свое "да" "Боевой стали" сказали лишь в комитете благоустройства Санкт-Петербурга, в то время как комитет культуры на запрос ответил отказом.

"Мы отказали, — сообщает Константин Сухенко, председатель комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга. — Каким образом военная техника работала там и на каких основаниях оказывались услуги населению, мне неизвестно".

Безопасность – превыше всего, но, видимо, это не единственное, о чем организаторы фестиваля не обеспокоились. Специалисты в преддверии майских праздников советуют: перед тем, как согласиться на увлекательный аттракцион, не стесняйтесь спросить о его безопасности и предлагаемых средствах защиты, если их нет – лучше отказаться. Ведь неповторимые впечатления будут напрочь испорчены, если вы получите травму.

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