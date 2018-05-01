"Тоттенхэм" обыграл "Уотфорд" и оторвался от "Челси" в борьбе за Лигу чемпионов

На лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся заключительный матч 36-го тура чемпионата Англии по футболу. Местный "Тоттенхэм" принимал "Уотфорд" и одержал победу со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Деле Алли (16-я минута) и Харри Кейн (48-я). После этой победы идущий в турнирной таблице четвертым "Тоттенхэм" с 71 очками оторвался на пять баллов от "Челси". Кроме того, лондонцам удалось до расстояния одного очка приблизиться к занимающему третье место "Ливерпулю". В Англии четыре первые команды по итогам чемпионата напрямую попадают в Лигу чемпионов.