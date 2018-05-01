В Австрии вспомнили инцидент, когда ее миротворцы обрекли на смерть сирийцев

Прокуратура Вены ведёт расследование инцидента с расстрелом сирийских военнослужащих на Голанских высотах в 2012 году. Свидетелями этого расстрела стали австрийские миротворцы ООН, которые видели, как бандиты устраивают засаду, но не предупредили о ней сирийцев.

В распоряжении австрийского издания оказалась видеозапись австрийских миротворцев, на которой они издалека наблюдают, как вооруженные боевики устраивают засаду на Голанских высотах. Спустя час к австрийскому блокпосту подъезжает машина с сирийскими солдатами; в ходе беседы с ними австрийцы не предупреждают их о позиции бандитов, военные продолжают движение, после этого их расстреливают боевики.

Министерство обороны Австрии объявило, что начало собственное расследование инцидента. По словам официального представителя министерства, ответственность за этот случай несет ООН. "Но и мы хотим выяснить теперь все детали, речь идет о нашем имидже, потому что дело касается наших солдат", — сказал он.

Прокуратура в настоящее время определяет состав преступления, в частности, речь может идти о расследовании по подозрению в бездействии, сообщает ТАСС.

Австрийский контингент базировался на Голанских высотах с 1974 года. Летом 2013 года, в разгар сирийского кризиса, Вена приняла решение вывести свои подразделения.