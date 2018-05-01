Биатлонистка Ольга Подчуфарова завершила карьеру в 25 лет

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. 5 августа россиянке, которая почти полностью пропустила прошлый сезон, исполнится 26 лет.

Ранее Подчуфарова заявляла, что намерена сделать паузу в карьере после чемпионата России и пропустить следующий сезон. На внутрироссийских соревнованиях, которые проходили с 29 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске, она стала 13-й в спринте и 23-й — в гонке преследования. За свою недолгую карьеру Подчуфарова успела стать бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. На этапах Кубка мира в активе Подчуфаровой одна победа. В 2016 году она завоевала золото в спринте в итальянской Антерсельве.

"Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень, — написала Подчуфарова. – Но, приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперек системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью. Спасибо тем, кто был рядом!"