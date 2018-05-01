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1 мая 201801:45

Биатлонистка Ольга Подчуфарова завершила карьеру в 25 лет

Евгений Тумашов/ТАСС

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. 5 августа россиянке, которая почти полностью пропустила прошлый сезон, исполнится 26 лет.

Ранее Подчуфарова заявляла, что намерена сделать паузу в карьере после чемпионата России и пропустить следующий сезон. На внутрироссийских соревнованиях, которые проходили с 29 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске, она стала 13-й в спринте и 23-й — в гонке преследования. За свою недолгую карьеру Подчуфарова успела стать бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. На этапах Кубка мира в активе Подчуфаровой одна победа. В 2016 году она завоевала золото в спринте в итальянской Антерсельве.

"Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень, — написала Подчуфарова. – Но, приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперек системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью. Спасибо тем, кто был рядом!"

 

Пока. Пора положить эту книгу на полку. Немножко грустно, конечно. Но с улыбкой! Было круто, очень...!!! Но приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперёк системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью. Спасибо тем, кто был рядом! Спасибо тем, кто будет рядом и дальше! Столько людей, хороших знакомых, или просто проходящих. Спасибо прекрасному времени! Спасибо ТРЕНЕР! И ещё.. простите..! Когда я увлечена, ничто не может остановить наверное этот запал; но последнее время удовольствия от дела не получала совсем. Простите те, кого обидела словом или делом. Это не со зла. Скорее от обстоятельств в жизни, которые обостряют восприятие. Простите те, чьих ожиданий не оправдала. По правде говоря, собственных ожиданий я частенько не оправдывала. Но шла дальше, снова и снова возвращаясь в замкнутый круг, который не давал мне двигаться вперёд последние пару лет. Не хочу жалеть ни о чем! Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком... всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу. Вообще-то, я все-равно буду где-то рядом. Столько идей назрело и хочется все это реализовывать! Спорт,- ты мир))) но этот мир,- он такой многогранный) Спасибо всем, вы замечательные!

Публикация от Olga Podchufarova (@olgapodchufarova) 30 Апр 2018 в 1:48 PDT

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