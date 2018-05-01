Жертвами клубного наркотика стали два молодых жителя Тбилиси

В ночных клубах Тбилиси появилось вещество, которое предлагается посетителям как "наркотик нового поколения". Его жертвами за неделю стали два человека – юноша и девушка. Более 10 человек пострадали.

Девушка умерла после возвращения домой из ночного клуба "Бассиани", где она употребила наркотик, передает РИА Новости. Молодой человек, предположительно пробовавший то же вещество, скончался по дороге в больницу.

"Бассиани" — крупнейший техно-клуб Тбилиси, входящий, по версии портала Hostelworld, в двадцатку лучших клубов мира.