Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий

Дональд Трамп в очередной раз отсрочил введение пошлин на сталь и алюминий. На этот раз введение новых таможенных правил отложено до 1 июня. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс никак не прокомментировала информацию.

Согласно сведениям из Белого дома, 1 мая Трамп намерен объявить, что для Южной Кореи пошлины будут отменены на постоянной основе. Соглашение по отмене ранее было озвучено американским торговым представительством, напоминает РИА Новости.

В конце марта 2018 года Вашингтон ввел пошлины на импорт стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов). Для ряда стран – Южной Кореи, Аргентины, Австралии, Канады, Бразилии, Мексики и ЕС – действие пошлин было приостановлено до 1 мая. Затем, после анализа результатов переговоров, США могли продлить отсрочку – в частности, для Мексики и Канады. Для Южной Кореи, признавшей квоты в рамках нового торгового соглашения, пошлины будут отменены.